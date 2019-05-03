Преступления против журналистов: сколько дел открыла полиция

Нацполиция за четыре месяца 2019 года начала 63 уголовных производства из-за преступлений в сфере профессиональной деятельности журналистов. Однако 52 дела правоохранители закрыли.

По результатам расследования в суд направлено 6 обвинительных актов, в 52 уголовных производствах принято решение о закрытии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Большинство производств касались препятствования профессиональной деятельности.

• По ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) зарегистрировано 46 преступлений.

• По ст. 345-1 УК (угроза или насилие в отношении журналиста) – 12.

• По ст. 347-1 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) – 4.

• По ст. 348-1 УК (посягательство на жизнь журналиста) – 1.

Принято решение о закрытии 52 уголовных производствах, из которых по ст. 171 УК Украины – 48, по ст. 345-1 УК Украины – 4. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры, – сообщили в МВД.

В 2018 году Нацполиция начала досудебное расследование по 258 уголовным производствам по преступлениям против журналистов, а 243 производства закрыли.

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Больше всего правонарушений в 2018 году было зарегистрировано в Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25), Одесской (24), Днепропетровской (14) областях. Во Львовской – 12, Донецкой – 11, Ровенской – 10, Винницкой, Полтавской, Харьковской – по 8, Запорожской и Херсонской – по 7, Киевской – 6, Луганской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях – по 5.