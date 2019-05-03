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      Украинские пограничники запустили работу собственного радио

      20 Читати новину українською
      В Украине начинает вещание "Радио Кордон"
      В Украине начинает вещание "Радио Кордон" / ДПСУ

      3 мая начала свое вещание онлайн-радиостанция Госпогранслужбы Украины "Радио Кордон". Послушать радио пограничников можно на сайте ГНСУ.

      О чем будут говорить в эфире "Радио Кордон"?

      Читайте также: На Луганщине восстанавливают работу украинского телевидения и радио

      • Рассказывать полезную и интересную информацию с границы,
      • говорить о спецпроектах,
      • о правилах и требованиях по оформлению документов для международных путешествий,
      • о нововведениях, развитии и достижениях ведомства,
      • о ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения и админграницы с оккупированными территориями
      • рассказывают новости за каждый час, прямые эфиры с гостями студии на различные темы,
      • звучит музыка, преимущественно украинская.

      "Мы стремимся стать более открытыми к обществу, к гражданам, которые любят путешествовать по Украине и миру. Мы открываем информационные границы и популяризируем украинский туризм, культуру, стартапы", – рассказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

       

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      Теги: Новости Украины Медиа СМИ Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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