Украинские пограничники запустили работу собственного радио

3 мая начала свое вещание онлайн-радиостанция Госпогранслужбы Украины "Радио Кордон". Послушать радио пограничников можно на сайте ГНСУ.

О чем будут говорить в эфире "Радио Кордон"?

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Рассказывать полезную и интересную информацию с границы,

говорить о спецпроектах,

о правилах и требованиях по оформлению документов для международных путешествий,

о нововведениях, развитии и достижениях ведомства,

о ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения и админграницы с оккупированными территориями

рассказывают новости за каждый час, прямые эфиры с гостями студии на различные темы,

звучит музыка, преимущественно украинская.

"Мы стремимся стать более открытыми к обществу, к гражданам, которые любят путешествовать по Украине и миру. Мы открываем информационные границы и популяризируем украинский туризм, культуру, стартапы", – рассказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян.