Украинские пограничники запустили работу собственного радио
3 мая начала свое вещание онлайн-радиостанция Госпогранслужбы Украины "Радио Кордон". Послушать радио пограничников можно на сайте ГНСУ.
О чем будут говорить в эфире "Радио Кордон"?
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- Рассказывать полезную и интересную информацию с границы,
- говорить о спецпроектах,
- о правилах и требованиях по оформлению документов для международных путешествий,
- о нововведениях, развитии и достижениях ведомства,
- о ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения и админграницы с оккупированными территориями
- рассказывают новости за каждый час, прямые эфиры с гостями студии на различные темы,
- звучит музыка, преимущественно украинская.
"Мы стремимся стать более открытыми к обществу, к гражданам, которые любят путешествовать по Украине и миру. Мы открываем информационные границы и популяризируем украинский туризм, культуру, стартапы", – рассказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян.
Источник: 24 канал
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