На Луганщине восстанавливают работу украинского телевидения и радио

В Луганской области начали восстанавливать трансляцию украинского телевидения и радио. Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен жителям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части.

Об этом сообщил и. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь.

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"Начали включать. Лисичанск, Беловодск – уже, остальные в процессе", – уточнил гендиректор филиала Национальной общественной телерадиокомпании "UA:Донбасс" Андрей Шаповалов.

Подключить передатчики позволило то, что в Украине возобновили запрет обесточивать стратегические объекты, сообщил на заседании парламентского комитета по свободе слова госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко.

"В 2015 году был внедрен запрет отключения стратегически уязвимых объектов. В феврале этот запрет был отменен, и когда возник долг – начали отключать. Две недели назад мы снова это постановление провели. Со вчерашнего (9 апреля) вновь запрещено отключать. Отключений больше не будет", – сказал Биденко.

Почему на Луганщине прекратилась трансляция телевидения и радио?​

Это произошло 4 апреля на большей части области. Не работает телевидения и радио именно в аналоговом формате. При этом в некоторых местностях на волнах украинских вещателей появились СМИ пророссийских боевиков.



Впоследствии стало известно, что телевидение и радио были отключены из-за долгов за потребленную электроэнергию перед поставщиком. Так, Национальная общественная телерадиокомпания Украины задолжала 99 миллионов 200 тысяч гривен.



Однако и.о. председателя правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что у "Общественного" нет долга перед Концерном радиовещания, телевидения и связи, потому что услугу не заказывали и на нее не предусматривали деньги в бюджете.