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      12 украинских информационных сайтов полностью заблокированы в Крыму

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      12 украинских информационных сайтов полностью заблокированы в Крыму
      12 украинских информационных сайтов полностью заблокированы в Крыму / Фото из открытых источников

      Крымские провайдеры полностью заблокировали 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети.

      Мониторинг провела Крымская правозащитная группа в течение февраля и марта 2019 года.

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      Согласно мониторингу десять крымских провайдеров полностью блокируют 12 украинских сайтов и 2 социальные сети, а еще 28 сайтов заблокированы частично.

      Крымские провайдеры блокируют следующие сайты: "Черноморская телерадиокомпания", "Цензор.нет", "След.нет" ,"5 канал", "15 минут", "Фокус", "Депо", "Украинская правда", "РБК", "Укринформ", "Главком", "Uainfo". Кроме того, оккупанты блокируют доступ к социальным сетям LinkedIn и Теlegram. Сайты "Главное" и "Громадське радіо " блокируют 9 из 10 провайдеров.

      В целом, крымские провайдеры полностью или частично блокируют 34 украинских информационных сайта.

      В сообщении говорится, что проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей десяти различных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах: БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), КСТ (Симферополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район ), Сиваш.нет (Красноперекопск), Orange-net (Бахчисарай), Волна-мобайл (Джанкой).

      Недавно оккупационные власти заявляли о существовании на полуострове школ с украинским языком обучения. Крымская правозащитная группа опровергла эту информацию.

      Как Россия аннексировала Крым? В феврале 2014 года россияне завели в Крыму "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля).

      16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования.

      18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

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      Теги: Новости Украины СМИ Украина – Россия Российская пропаганда Новости Крыма Аннексия Крыма
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