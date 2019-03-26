В аннексированном Крыму уже нет школ с украинским языком обучения

Оккупационная власть заявляла о существовании на полуострове школ с украинским языком обучения. Крымская правозащитная группа опровергла эту информацию.

Эксперты провели собственный мониторинг обучения на родных языках в школах Крыма. Его опубликовали на сайте Крымской правозащитной группы.

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Эксперты посетили 24 школы. Согласно выводам, в Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Кроме того, классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявляли оккупанты.

Школы, которые официально заявлены, как школы с крымскотатарским языком обучения, фактически таковыми не являются. Обучение в них ведется как на крымскотатарском, так и на русском языке,

– говорится в сообщении правозащитников.

Эксперты опросили руководство, преподавателей и родителей учеников. Они выяснили, что реальная ситуация с обучением на родном языке в аннексированном Крыму значительно хуже, чем заявляли в подконтрольном РФ "министерстве образования" Крыма.

В некоторых школах крымскотатарский язык, как отдельный предмет, преподается лишь до 9-го класса. В части школ украинский язык изучают как отдельный предмет, либо как факультатив. Изучение всех предметов в крымских школах проводится на русском языке.

По заявлениям "властей" аннексированного Крыма, в 2018-2019 учебном году на полуострове учится 200 700 детей, в том числе 6 100 (3,1%) на крымскотатарском языке и 249 (0,2%) – на украинском. Однако, количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось с 318 до 249 детей. Количество школ, в которых есть классы с украинским языком, уменьшилось с 7 до 5, а количество классов сократилось с 13 до 8.

Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

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