19:10
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, 25 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      В аннексированном Крыму уже нет школ с украинским языком обучения

      17 Читати новину українською
      В аннексированном Крыму уже нет школ с украинским языком обучения
      В аннексированном Крыму уже нет школ с украинским языком обучения / Фото из открытых источников

      Оккупационная власть заявляла о существовании на полуострове школ с украинским языком обучения. Крымская правозащитная группа опровергла эту информацию.

      Эксперты провели собственный мониторинг обучения на родных языках в школах Крыма. Его опубликовали на сайте Крымской правозащитной группы.

      Читайте также: Сколько миллиардов потеряла Россия из-за аннексии Крыма: безумная сумма

      Эксперты посетили 24 школы. Согласно выводам, в Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Кроме того, классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявляли оккупанты.

      Школы, которые официально заявлены, как школы с крымскотатарским языком обучения, фактически таковыми не являются. Обучение в них ведется как на крымскотатарском, так и на русском языке,
      – говорится в сообщении правозащитников.

      Эксперты опросили руководство, преподавателей и родителей учеников. Они выяснили, что реальная ситуация с обучением на родном языке в аннексированном Крыму значительно хуже, чем заявляли в подконтрольном РФ "министерстве образования" Крыма.

      В некоторых школах крымскотатарский язык, как отдельный предмет, преподается лишь до 9-го класса. В части школ украинский язык изучают как отдельный предмет, либо как факультатив. Изучение всех предметов в крымских школах проводится на русском языке.

      По заявлениям "властей" аннексированного Крыма, в 2018-2019 учебном году на полуострове учится 200 700 детей, в том числе 6 100 (3,1%) на крымскотатарском языке и 249 (0,2%) – на украинском. Однако, количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось с 318 до 249 детей. Количество школ, в которых есть классы с украинским языком, уменьшилось с 7 до 5, а количество классов сократилось с 13 до 8.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      Что нужно знать об аннексии Крыма: смотрите видео

       

      blog_ava
      Список в роддом: что нужно взять с собой
      сегодня
      7983
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Дети и несовершеннолетние Новости политики Украинский язык Образование Новости Крыма Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что пишут кандидаты в президенты в соцсетях и как это влияет на рейтинги
      сегодня , 19:01 Что пишут кандидаты в президенты в соцсетях и как это влияет на рейтинги
      Світлана Попова 24
      Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      сегодня , 19:00 Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      Євгенія Мазур 56
      Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      сегодня , 18:30 Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      Дмитро Гнап 208
      Какой элитной недвижимостью владеют топ-5 кандидатов в президенты
      сегодня , 18:05 Какой элитной недвижимостью владеют топ-5 кандидатов в президенты
      319
      Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      сегодня , 17:48 Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      484
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Разрыв дипотношений с Россией: Винник не вносил такую поправку в законопроект по Донбассу
       8 ноября 2017 , 11:23
      Автошоу Grand Basel: если деньги могут купить счастье, то выглядит оно так
       13 сентября 2018 , 19:22
      Экс-игрок сборной Украины вернулся в УПЛ
       27 октября 2018 , 09:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук