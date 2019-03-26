В анексованому Криму вже немає шкіл з українською мовою навчання

Окупаційна влада заявляла про існування на півострові шкіл з українською мовою навчання. Кримська правозахисна група спростувала цю інформацію.

Експерти провели власний моніторинг навчання рідними мовами у школах Криму. Його опублікували на сайті Кримської правозахисної групи.

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Експерти відвідали 24 школи. Згідно з висновками, у Криму не залишилося жодної школи, в якій вивчення всіх предметів ведеться українською мовою. Крім того, класів з українською мовою навчання також значно менше, аніж заявляли окупанти.

Школи, які офіційно заявлені, як школи з кримськотатарською мовою навчання, фактично такими не є. Навчання в них ведеться як кримськотатарською, так і російською мовою,

– йдеться в повідомленні правозахисників.

Експерти опитали керівництво, викладачів та батьків учнів. Вони з'ясували, що реальна ситуація з навчанням рідною мовою в анексованому Криму значно гірша, аніж заявляли у підконтрольному РФ "міністерстві освіти" Криму.

У деяких школах кримськотатарська мова, як окремий предмет, викладається лише до 9-го класу. У частині шкіл українську мову вивчають як окремий предмет, або лише як факультатив. Вивчення усіх предметів у кримських школах проводиться російською мовою.

За заявами "влади" анексованого Криму, в 2018-2019 навчальному році на півострові навчається 200 700 дітей, в тому числі 6 100 (3,1%) кримськотатарською мовою і 249 (0,2%) – українською. Однак, кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася з 318 до 249 дітей. Кількість шкіл, в яких є класи з українською мовою, зменшилася з 7 до 5, а кількість класів скоротилася з 13 до 8.

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

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