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      На Луганщині відновлюють роботу українського телебачення та радіо

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      На Луганщину повертається українське радіо і телебачення
      На Луганщину повертається українське радіо і телебачення / Ілюстративне фото

      У Луганській області почали відновлювати трансляцію українського телебачення і радіо. Теле- та радіосигнал в аналоговому форматі вже доступний жителям усієї Луганщини, в тому числі і окупованої частини.

      Про це повідомив в. о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь.

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      "Почали вмикати. Лисичанськ, Біловодськ – уже, решта в процесі", – уточнив гендиректор філії Національної суспільної телерадіокомпанії "UA:Донбас" Андрій Шаповалов.

      Підключити передавачі дозволило те, що в Україні відновили заборону знеструмлювати стратегічні об'єкти, повідомив на засіданні парламентського комітету зі свободи слова держсекретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко.

      "У 2015 році була впроваджена заборона відключення стратегічно вразливих об’єктів. У лютому ця заборона була скасована, і коли виник борг – почали відключати. Два тижні тому ми знову цю постанову провели. Від учора (9 квітня) знову заборонено відключати. Відключень більше не буде", – сказав Біденко.

      Чому на Луганщині припинилася трансляція телебачення і радіо? Це сталося 4 квітня на більшій частині області. Не працювало телебачення і радіо саме в аналоговому форматі. При цьому в деяких місцевостях на хвилях українських мовників з'явилися ЗМІ проросійських бойовиків.

      Згодом стало відомо, що телебачення і радіо були відключені через борг за спожиту електроенергію перед постачальником. Так, Національна суспільна телерадіокомпанія України заборгувала 99 мільйонів 200 тисяч гривень.

      Проте в.о. голови правління НСТУ Зураб Аласанія заявив, що у "Суспільного" немає боргу перед Концерном радіомовлення, телебачення та зв’язку, бо послугу не замовляли і на неї не передбачали гроші у бюджеті.

      blog_ava
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      Теги: ЗМІ Новини України Новини політики Війна на Донбасі Медіа Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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