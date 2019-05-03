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      Українські прикордонники запустили роботу власного радіо

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      В Україні розпочинає мовлення "Радіо Кордон"
      В Україні розпочинає мовлення "Радіо Кордон" / ДПСУ

      3 травня розпочала своє мовлення онлайн-радіостанція Держприкордонслужби України "Радіо Кордон". Послухати радіо прикордонників можна на сайті ДПСУ.

      Про що говоритимуть в ефірі "Радіо Кордон"?

      Читайте також: На Луганщині відновлюють роботу українського телебачення та радіо

      • Розповідатимуть корисну та цікаву інформацію з кордону,
      • говоритимуть про спецпроекти,
      • про правила та вимоги щодо оформлення документів для міжнародних подорожей,
      • про нововведення, розвиток та досягнення відомства,
      • про ситуацію в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення та адмінмежі з окупованими територіями
      • розповідатимуть новини щогодини, прямі ефіри з гостями студії на різноманітні теми,
      • звучатиме музика, переважно українська.

      "Ми прагнемо стати відкритішими до суспільства, до громадян, які люблять подорожувати Україною та світом. Ми відкриваємо інформаційні кордони та популяризуємо український туризм, культуру, стартапи", – розповів помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

       

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      Теги: Новини України Держприкордонслужба ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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