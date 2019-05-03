Українські прикордонники запустили роботу власного радіо
3 травня розпочала своє мовлення онлайн-радіостанція Держприкордонслужби України "Радіо Кордон". Послухати радіо прикордонників можна на сайті ДПСУ.
Про що говоритимуть в ефірі "Радіо Кордон"?
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- Розповідатимуть корисну та цікаву інформацію з кордону,
- говоритимуть про спецпроекти,
- про правила та вимоги щодо оформлення документів для міжнародних подорожей,
- про нововведення, розвиток та досягнення відомства,
- про ситуацію в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення та адмінмежі з окупованими територіями
- розповідатимуть новини щогодини, прямі ефіри з гостями студії на різноманітні теми,
- звучатиме музика, переважно українська.
"Ми прагнемо стати відкритішими до суспільства, до громадян, які люблять подорожувати Україною та світом. Ми відкриваємо інформаційні кордони та популяризуємо український туризм, культуру, стартапи", – розповів помічник голови ДПСУ Олег Слободян.
Джерело: 24 канал
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