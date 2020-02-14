Преступная группа требовала "долг" у бизнесмена: фото и видео задержания

Полиция задержала главу преступной группировки. Ее участники сейчас являются подсудимыми по другому делу о вымогательстве денег с перевозчиков. Теперь они обязывали предпринимателя, который занимается оптовой торговлей сельхозпродукции , вернуть им "долг".

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Хмельницкой области.

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В состав преступной группы входили трое мужчин. Ими оказались жители Хмельницкого – мужчины в возрасте 24, 45 и 46 лет, которые уже были судимы за совершение преступлений. Правоохранители обнаружили, что в начале месяца они пришли к бизнесмену и сказали, якобы он задолжал более 13 тысяч долларов. Предприниматель пообещал отдавать "долг" частями, поскольку боялся физической расправы.



Полицейские задержали мужчин, которые требовали пол миллиона долга

Во время следствия, в полиции зафиксировали момент передачи денег злоумышленникам. К тому же, они обнаружили и заказчика, который таким образом пытался избавиться от конкурента.



Изъятые деньги при задержании



Правоохранители провели ряд санкционированных обысков

После того, как их задержали в 2018 году, лидеру группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения почти 130 тысяч гривен залога. Двум другим – такие же меры, но с меньшей суммой залога, которую они сразу внесли и продолжили свою преступную деятельность.



Момент задержания подозреваемых

Сейчас против них открыли уголовное производство, которое рассматривают в суде. Все они находятся задержанные под стражей без права внесения залога.

Смотрите видео задержания группы вымогателей в Хмельницком: