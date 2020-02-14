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      Преступная группа требовала "долг" у бизнесмена: фото и видео задержания

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      Преступники требовали "долг" у бизнесмена / hm.npu.gov.ua

      Полиция задержала главу преступной группировки. Ее участники сейчас являются подсудимыми по другому делу о вымогательстве денег с перевозчиков. Теперь они обязывали предпринимателя, который занимается оптовой торговлей сельхозпродукции , вернуть им "долг".

      Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Хмельницкой области.

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      В состав преступной группы входили трое мужчин. Ими оказались жители Хмельницкого – мужчины в возрасте 24, 45 и 46 лет, которые уже были судимы за совершение преступлений. Правоохранители обнаружили, что в начале месяца они пришли к бизнесмену и сказали, якобы он задолжал более 13 тысяч долларов. Предприниматель пообещал отдавать "долг" частями, поскольку боялся физической расправы.


      Полицейские задержали мужчин, которые требовали пол миллиона долга

      Во время следствия, в полиции зафиксировали момент передачи денег злоумышленникам. К тому же, они обнаружили и заказчика, который таким образом пытался избавиться от конкурента.

      гроші
      Изъятые деньги при задержании

      хабар
      Правоохранители провели ряд санкционированных обысков

      После того, как их задержали в 2018 году, лидеру группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения почти 130 тысяч гривен залога. Двум другим – такие же меры, но с меньшей суммой залога, которую они сразу внесли и продолжили свою преступную деятельность.

      затримання
      Момент задержания подозреваемых

      Сейчас против них открыли уголовное производство, которое рассматривают в суде. Все они находятся задержанные под стражей без права внесения залога.

      Смотрите видео задержания группы вымогателей в Хмельницком:

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Деньги Криминал Новости Украины Новости Хмельницкого Полиция
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