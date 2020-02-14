Злочинна група вимагала "борг" у бізнесмена: фото і відео затримання

Поліція затримала голову злочинного угруповання. Його учасники зараз є підсудними по іншій справі щодо вимагання грошей з перевізників. Тепер вони зобов'язували підприємця, який займається гуртовою торгівлею сільгосппродукції, сплатити їм "борг".

Про це повідомили на сайті Національної поліції в Хмельницькій області.

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До складу злочинної групи входили троє чоловіків. Ними виявилися жителі Хмельницького – чоловіки віком 24, 45 та 46 років, які вже були судимі за скоєння злочинів. Правоохоронці виявили, що на початку місяця вони прийшли до бізнесмена та сказали, начебто він заборгував понад 13 тисяч доларів. Підприємець пообіцяв віддавати "борг" частинами, оскільки боявся фізичної розправи.



Поліцейські затримали чоловіків, які вимагали пів мільйона боргу

Під час слідства, у поліції зафіксували момент передачі грошей зловмисникам. До того ж, вони виявили й замовника, який таким чином намагався позбутися конкурента.



Вилучені гроші під час затримання



Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків

Після того, як їх затримали у 2018 році, лідеру угруповання суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення майже 130 тисяч гривень застави. Двом іншим – такі ж запобіжні заходи, але з меншою сумою застави, яку вони одразу внесли та продовжили свою злочинну діяльність.



Момент затримання підозрюбваних

Зараз проти них відкрили кримінальне провадження, яке розглядають в суді. Усі вони перебувають затримані під вартою без права внесення застави.