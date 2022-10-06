Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он отметил, что Зеленский не призывал применять ядерное оружие против России.

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Зеленский говорил о периоде до 24 февраля

Никифоров прокомментировал заявление президента о важности превентивных мер НАТО, чтобы россияне знали, что их будет ждать, если они решатся применить ядерное оружие.

Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну,

– подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

Он напомнил, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции.

"Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", – подытожил Никифоров.

Заметим, что у России началась настоящая истерика из-за заявления Зеленского. В частности, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков извратил его слова и цинично заявил, что они якобы были "призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

В то же время в Кремле считают, что США, Великобритания и страны ЕС "должны обратить особое внимание" на заявления Зеленского. Ведь, по словам Пескова, страны Запада якобы "де-факто руководят деятельностью Киева".

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