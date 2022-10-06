Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров. Він зауважив, що Зеленський не закликав застосовувати ядерну зброю проти Росії.

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Зеленський говорив про період до 24 лютого

Никифоров прокоментував заяву президента про важливість превентивних заходів НАТО, щоб росіяни знали, що на них чекатиме, якщо вони наважаться застосувати ядерну зброю.

Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну,

– наголосив прессекретар Зеленського.

Він нагадав, що єдині заходи, про які тоді мовилося, були превентивні санкції.

"Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", – підсумував Никифоров.

Зауважимо, що в Росії почалася справжня істерика через заяву Зеленського. Зокрема, речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков перекрутив його слова та цинічно заявив, що вони буцімто були "закликом до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".

Водночас у Кремлі вважають, що США, Велика Британія та країни ЄС "мають звернути особливу увагу" на заяви Зеленського. Адже, за словами Пєскова, країни Заходу нібито "де-факто керують діяльністю Києва".

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