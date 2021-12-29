Дело в том, что Вирастюк в фейсбуке прокомментировал пикантное фото девушки, не подбирая слова. Похоже, что женские половые органы депутат назвал "вареником с брынзой".

Важно знать Корабельная сосна, женское ПТУ и "дорогая моя": проявления сексизма в украинской политике

"Вареник" с брынзой"

"Вареник" с брынзой", – именно такой комментарий Василий Вирастюк опубликовал под постом тренера Андрея Стригуна (там было фото девушки, закинувшей ноги за голову, камера же при этом сфокусировалась на зоне бикини).

Этой публикации уже нет (очевидно, ее удалили ), однако многие успели сделать скриншоты. Эти фото разлетелись по сети и возмутили украинское интернет-сообщество.



Пост Стригуна / Скриншот со страницы Стригуна в фейсбуке



Комментарии Вирастюка / Скриншот со страницы Стригуна в фейсбуке

Комментарий Вирастюка – проявление сексизма и объективации

В сети часть людей осудили Вирастюка за такие слова, ведь они оскорбительны для женщин и являются типичным примером:

Сексизма (дискриминация по полу).

И объективации (трактование человека лишь как объекта сексуального влечения, а не как личности).

Впрочем, есть и комментарии с поддерж депутата. Мол, главное работу выполнять хорошо, а сообщения в соцсетях – "то такое". Если же взглянуть на пост самого господина Вирастюка на его странице в фейсбуке, то можно предположить, что:

Депутат совершенно не беспокоится о том, что попал в скандал.

Более того, ничего плохого в своих словах, очевидно, не видит, и стыда за них не чувствует.

Специально создал пост, где каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить или правильно дышу, с кем мне дружить, какие посты писать, а какие нет и так далее. Обещаю, ни одного комментария удалять не буду (наверное),

– написал политик.

В комментариях к другим сообщениям Андрея Стригуна Василий Вирастюк высказал схожую позицию.



Комментарии Вирастюка к другим постам Стригуна / Скриншот со страницы Стригуна

Напомним о "корабельной сосне": возмутительным сексистским скандалом отметились "слуги" Давид Арахамия (глава фракции в Раде) и Александр Корниенко (в то время – руководитель партии) летом 2020. Об одной из своих коллег Корниенко тогда сказал так: "В целом она баба рабочая. Как сосна корабельная".

Также следует перечитать:

Нардеп Илья Кива в эфире РосТВ заявил, что Украина должна войти в "славянский союз" с Россией.

А "слуга" Николай Галушко обижал полицейских, остановивших его авто: "Ты дебил, слушай меня".