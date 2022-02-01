Следовательно, полномочия Саркисяна в должности президента прекратили. Глава Национального собрания Ален Симонян подписал соответствующий протокол.

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Обязанности президента исполняет спикер

Согласно Конституции, если главу государства увольняют, он не может исполнять полномочия, уходит в отставку или умирает, то до того, как изберут нового президента, его обязанности исполняет глава Нацсобрания – Симонян.

Заметим! Полномочия спикера передали вице-спикеру Национального собрания Аскопу Аршакяну.

Когда ждать досрочных выборов

Согласно Конституции, досрочные выборы президента можно организовать не раньше, чем через 25 дней, и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента – вакантный.

Скорее всего, выборы нового президента могут пройти в течение десяти дней, начиная с 25 февраля.

Что известно об Армене Саркисяне Он был президентом с апреля 2018 года. В 1996 – 1997 годах Он был президентом с апреля 2018 года. В 1996 – 1997 годах занимал должность премьер-министра. Кроме того, Саркисян был послом в Великобритании. В конце ноября 2020 года президент призвал правительство Никола Пашиняна уйти в отставку.

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