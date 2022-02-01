Відтак повноваження Саркісяна на посаді президента припинили. Голова Національних зборів Ален Симонян підписав відповідний протокол.

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Обов'язки президента виконує спікер

Згідно із Конституцією, якщо очільника держави звільняють, він не може виконувати повноваження, йде у відставку або помирає, то до того, як оберуть нового президента, його обов'язки виконує голова Нацзборів – наразі Симонян.

Зауважимо! Повноваження спікера наразі передали віцеспікеру Національних зборів Аскопу Аршакяну.

Коли чекати дострокових виборів

Відповідно до Конституції, дострокові вибори президента можна організувати не раніше, ніж через 25 днів і не пізніше, ніж через 35 днів після того, як пост президента – вакантний.

Найімовірніше, вибори нового президента можуть відбутися упродовж десяти днів, починаючи з 25 лютого.

Що відомо про Вірмена Саркісяна Він був президентом з квітня 2018 року. У 1996 – 1997 роках Він був президентом з квітня 2018 року. У 1996 – 1997 роках обіймав посаду прем'єр-міністра. Окрім цього, Саркісян був послом у Великій Британії. Наприкінці листопада 2020 року президент закликав уряд Нікола Пашиняна піти у відставку

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