Президент Бразилии Жаир Болсонару за время пандемии в четвертый раз сменил министра здравоохранения. Должность главы Минздрава теперь будет занимать кардиолог Марселу Кейрога.

Глава государства заявил, что Кейрога гораздо лучше осведомлен в вопросах охраны здоровья. Он должен принять меры, чтобы уменьшить число людей, которые умирают от коронавируса.

Читайте также В столице Бразилии ввели локдаун: президент страны раскритиковал это

Сегодня днем было принято решение назначить Марселу Кейрогу. Я знаю его уже несколько лет. У него есть все, что нужно, чтобы сделать хорошую работу, продолжая то, что сделал Пазуеллу,

– сказал Жаир Болсонару.

Президент Бразилии добавил, что Кейрога сам выберет себе команду, которая будет помогать ему в борьбе с COVID-19. На должности главы Минздрава он сменит генерала Эдуарда Пазуеллу.

К слову, Марселу Кейрога стал четвертым министром здравоохранения за время пандемии коронавируса.

Обратите внимание! В Бразилии 14 марта 2021 года выявили больше всего новых случаев заражения в мире. Страна занимает второе место по количеству инфицированных COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии: коротко