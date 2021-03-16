Президент Бразилии в четвертый раз сменил главу Минздрава за время пандемии COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару за время пандемии в четвертый раз сменил министра здравоохранения. Должность главы Минздрава теперь будет занимать кардиолог Марселу Кейрога.
Источник:Интерфакс
Глава государства заявил, что Кейрога гораздо лучше осведомлен в вопросах охраны здоровья. Он должен принять меры, чтобы уменьшить число людей, которые умирают от коронавируса.
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Сегодня днем было принято решение назначить Марселу Кейрогу. Я знаю его уже несколько лет. У него есть все, что нужно, чтобы сделать хорошую работу, продолжая то, что сделал Пазуеллу,
– сказал Жаир Болсонару.
Президент Бразилии добавил, что Кейрога сам выберет себе команду, которая будет помогать ему в борьбе с COVID-19. На должности главы Минздрава он сменит генерала Эдуарда Пазуеллу.
К слову, Марселу Кейрога стал четвертым министром здравоохранения за время пандемии коронавируса.
Ситуация с коронавирусом в Бразилии: коротко
- По состоянию на 16 марта в Бразилии свыше 11,5 миллионов граждан заболели коронавирусом.
- Победить смертельную инфекцию удалось более чем 10 миллионам человек.
- Умерли от осложнений болезни почти 280 тысяч человек.
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