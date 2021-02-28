В Бразилии продолжает бушевать COVID-19, кое-где ситуация критическая. Именно поэтому в столице страны ввели жесткий локдаун. Однако президент Бразилии таких противоэпидемиологических мер не оценил.

Более того, глава Бразилии заявил, что локдаун "оказывает бразильцам плохую услугу". Впрочем, это и неудивительно, ведь Жаир Болсонару все время выступал против карантина.

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Локдаун в Бразилии

Жесткие карантинные меры ввел губернатор столицы Бразилии Жозе Альберту Арруда. Локдаун будет действовать с 27 февраля, но только в столице – городе Бразилиа.

Что будет под запретом

все заведения питания, в том числе бары и рестораны;

карнавалы, которые обвиняли в распространении коронавируса.

В то же время открытыми остаются магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, церкви и похоронные бюро.

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