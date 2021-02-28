В столице Бразилии ввели локдаун: президент страны раскритиковал это
В Бразилии продолжает бушевать COVID-19, кое-где ситуация критическая. Именно поэтому в столице страны ввели жесткий локдаун. Однако президент Бразилии таких противоэпидемиологических мер не оценил.
Источник:The Straits Times
Более того, глава Бразилии заявил, что локдаун "оказывает бразильцам плохую услугу". Впрочем, это и неудивительно, ведь Жаир Болсонару все время выступал против карантина.
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Локдаун в Бразилии
Жесткие карантинные меры ввел губернатор столицы Бразилии Жозе Альберту Арруда. Локдаун будет действовать с 27 февраля, но только в столице – городе Бразилиа.
Что будет под запретом
- все заведения питания, в том числе бары и рестораны;
- карнавалы, которые обвиняли в распространении коронавируса.
В то же время открытыми остаются магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, церкви и похоронные бюро.
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Ситуация с COVID-19 в Бразилии
- С начала пандемии в Бразилии зафиксировали более 10,5 миллиона больных коронавирусом. Из них более 250 тысяч больных умерли, еще 9,3 миллиона – выздоровели. В целом страна находится на третьей позиции рейтинга по количеству больных в мире.
- Отделы интенсивной терапии в городе Бразилиа заполнены так же как и на пике пандемии 2020 года. Там занято более 80% коек.
- Такая же ситуация наблюдается и в других городах по всей Бразилии. Заполненность коек интенсивной терапии в столицах 17 из 26 штатов Бразилии на этой неделе достигла самого критического уровня.
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