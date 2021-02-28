У столиці Бразилії запровадили локдаун: президент країни розкритикував це
У Бразилії продовжує вирувати COVID-19, подекуди ситуація критична. Саме тому у столиці країни запровадили жорсткий локдаун. Однак президент Бразилії таких протиепідеміологічних заходів не оцінив.
Джерело:The Straits Times
Ба більше, очільник Бразилії заявив, що локдаун "робить бразильцям погану послугу". Втім, це й не дивно, адже Жаїр Болсонару весь час пандемії виступав проти карантину.
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Локдаун у Бразилії
Жорсткі карантинні заходи запровадив губернатор столиці Бразилії Жозе Альберту Арруда. Локдаун діятиме з 27 лютого, але лише у столиці – місті Бразиліа.
Що буде під забороною
- усі заклади харчування, зокрема бари та ресторани;
- карнавали, які звинувачували у розповсюдженні коронавірусу.
Водночас відкритими залишаються магазини з товарами першої необхідності, аптеки, заправки, церкви та похоронні бюро.
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Ситуація з COVID-19 у Бразилії
- Від початку пандемії у Бразилії зафіксували понад 10,5 мільйона хворих на коронавірус. З них більше як 250 тисяч хворих померли, ще 9,3 мільйона – одужали. Загалом країна перебуває на третій позиції рейтингу за кількістю хворих у світі.
- Відділи інтенсивної терапії у місті Бразиліа заповнені так само як і на піку пандемії 2020 року. Там зайнято понад 80% ліжок.
- Така ж ситуація спостерігається і в інших містах по всій Бразилії. Заповненість ліжок інтенсивної терапії в столицях 17 з 26 штатів Бразилії цього тижня досягла найкритичнішого рівня.
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