У Бразилії продовжує вирувати COVID-19, подекуди ситуація критична. Саме тому у столиці країни запровадили жорсткий локдаун. Однак президент Бразилії таких протиепідеміологічних заходів не оцінив.

Ба більше, очільник Бразилії заявив, що локдаун "робить бразильцям погану послугу". Втім, це й не дивно, адже Жаїр Болсонару весь час пандемії виступав проти карантину.

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Локдаун у Бразилії

Жорсткі карантинні заходи запровадив губернатор столиці Бразилії Жозе Альберту Арруда. Локдаун діятиме з 27 лютого, але лише у столиці – місті Бразиліа.

Що буде під забороною

усі заклади харчування, зокрема бари та ресторани;

карнавали, які звинувачували у розповсюдженні коронавірусу.

Водночас відкритими залишаються магазини з товарами першої необхідності, аптеки, заправки, церкви та похоронні бюро.

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Ситуація з COVID-19 у Бразилії