Офис Президента воздерживается от каких-либо заявлений и предположений. Однако глава государства следит за расследованием дела, рассказал на брифинге 3 августа представитель Зеленского Сергей Никифоров.

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Офис Президента не дает комментариев по смерти главы "Белорусского дома", потому что, по мнению Никифорова, все уже сказали на брифинге МВД.

Однако представитель президента отметил, что безопасность граждан Беларуси, которые переехали в Украину, является приоритетной для украинской власти.

Нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси. Нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чувствовали себя в безопасности. Мы над этим работаем,

– сказал Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что Офис Президента ожидает результатов следствия.

О причастности спецслужб Беларуси

Представитель президента уточнил, что Владимир Зеленский будет реагировать соответственно, если причастность белорусских спецслужб к смерти Шишова докажут.

Когда точно окажется, что это была операция спецслужб, будет реакция президента. А пока неизвестно,

– уточнил Никифоров.

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