Сегодня же, 8 апреля, европейские лидеры прибыли в Киев. Также в столицу приехал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и ряд европарламентариев.

На тему Военные преступления, а не "освобождение", – президент Еврокомиссии о зверствах россиян в Буче

Увидеть Бучанскую трагедию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня европейские чиновники посетили Бучу.

Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами,

– написал Шмыгаль.

Европейские чиновники посетили Бучу / Фото из телеграма Дениса Шмыгаля

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страшные кадры из Бучи показали, что происходит на самом деле, когда солдаты Путина оккупируют украинскую территорию.

Они называют это "освобождением". А я называю это военными преступлениями. Отвечать за них придется российским властям,

– заявила президент Еврокомиссии.

Сегодня же чиновники увидели Бучанскую трагедию своими глазами – тела людей, братские могилы и апокалиптический город Буча.

Буча сегодня / Фото из телеграма Дениса Шмыгаля