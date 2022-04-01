О результатах переговоров премьер-министр сообщил в соцсетях. Шмыгаль уверен, что Украина готова к следующему шагу в отношениях с ЕС.
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Европарламент поддерживает Украину в борьбе
Каждый день войны Европарламент поддерживал и продолжает поддерживать наше государство в борьбе за свободу и общие ценности. Этот визит – очередное свидетельство наших крепких отношений,
– написал Шмыгаль.
Европарламент уже призвал расширить область действия санкций ЕС. Официальный Киев настаивает на том, чтобы против страны-агрессора объявили очередной пакет карательных ограничений. Следует также выработать механизмы предотвращения обхода санкций из предыдущих пакетов.
О чем говорится:
- ограничить импорт важнейших российских экспортных товаров, включая нефть и газ;
- значительно расширить секторальные санкции и увеличить количество банков, отключенных от международных финансовых систем, включая SWIFT;
- закрыть порты для российских судов и для судов, последний или последующий порт захода которых находится в России;
- продолжить давление на российских чиновников и олигархов путем не только ареста, но и конфискации их имущества и состояния в Европе.
Таким образом, уверен Шмыгаль, это имущество может стать предметом репарации. Только общим фронтом действий цивилизованный мир может остановить Россию.
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