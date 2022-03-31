Во время брифинга премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что бизнес начал приходить в себя после первого шока, поэтому уже на протяжении последней недели страна начала возвращаться к работе.

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Шмыгаль сообщил, что помогли в этом, в частности, решения в сфере налоговой, регуляторной, таможенной и кредитной политики.

По состоянию на сегодняшний день уже более 120 тысяч предпринимателей подали заявку для перехода на новую систему налогообложения. Речь идет об уплате 2% с оборота.

За последние сутки была зарегистрирована тысяча новых ФЛП через Действие.

Релокация предприятий

Из районов боевых действий переезжают предприятия, чтобы продолжить работу. На релокацию подали заявки около 1,5 тысяч производственных предприятий.

Посевная в Украине началась в 20 областях Украины. Шмыгаль сообщил, что посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году.

Брифинг Дениса Шмыгаля за 31 марта: смотрите видео