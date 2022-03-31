Під час брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що бізнес почав оговтуватись після першого шоку, тож вже впродовж останнього тижня країна почала повертатися до роботи

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Шмигаль повідомив, що допомогли у цьому, зокрема, рішення у сфері податкової, регуляторної, митної та кредитної політики.

Станом на сьогодні вже понад 120 тисяч підприємців подали заявку для переходу на нову систему оподаткування. Йдеться про сплату 2% з обороту.

Впродовж останньої доби було зареєстровано тисячу нових ФОПів через Дію.

Релокація підприємств

З районів бойових дій переїжджають підприємства, щоб продовжити роботу. На релокацію подали заявки близько 1,5 тисячі виробничих підприємств.

Посівна в Україні почалась у 20 областях України. Шмигаль повідомив, що посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року.

Брифінг Дениса Шмигаля за 31 березня: дивіться відео