Сауле Ниинисте провел телефонный разговор Путиным в пятницу, 11 марта. Финский лидер отмечал также необходимость безопасной эвакуации мирных жителей в Украине.

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В центре внимания – война России против Украины

Как сообщили у президента Финляндии, ситуацию в Украине он назвал "усиливающейся катастрофой". Он обратил внимание и на глубокие человеческие страдания, влияющие на западную мысль. Кроме этого, Ниинисте упомянул и о необходимости соблюдения безопасности на атомных электростанциях в Украине.

Ниинисте также общался и с Зеленским

Перед тем, как позвонить по телефону Путину, финский лидер обсудил с президентом Зеленьким перспективы мирных переговоров. Об этом глава государства написал в твиттере.

"Должны остановить войну вместе и гуманитарную катастрофу, вызванную Россией! Поблагодарил за поддержку Украины в борьбе с агрессией. Это как никогда важно", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Весь цивилизованный мир поддерживай нас в войне, которую развязала Россия. Гуманитарную помощь передают, в том числе, и от Финляндии.

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