Саулі Нііністьо провів телефонну розмову Путіним у п'ятницю, 11 березня. Фінський лідер наголошував також на необхідності безпечної евакуації мирних жителів в Україні.
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У центрі уваги – війна Росії проти України
Як повідомили у президента Фінляндії, ситуацію в Україні він назвав "катастрофою, яка посилюється". Він звернув увагу й на глибокі людські страждання, які впливають на західну думку. Крім цього, Нііністьо згадав й про необхідність дотримання безпеки на атомних електростанціях в Україні.
Нііністьо також спілкувався й зі Зеленським
Перед тим, як зателефонувати Путіну, фінський лідер обговорив з президентом Зеленьким перспективи мирних перемовин. Про це наш глава держави написав у твітері.
"Маємо зупинити війну разом й гуманітарну катастрофу, спричинену Росією! Подякував за підтримку України в боротьбі з агресією. Це як ніколи важливо", – підкреслив він.
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