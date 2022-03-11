Саулі Нііністьо провів телефонну розмову Путіним у п'ятницю, 11 березня. Фінський лідер наголошував також на необхідності безпечної евакуації мирних жителів в Україні.

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У центрі уваги – війна Росії проти України

Як повідомили у президента Фінляндії, ситуацію в Україні він назвав "катастрофою, яка посилюється". Він звернув увагу й на глибокі людські страждання, які впливають на західну думку. Крім цього, Нііністьо згадав й про необхідність дотримання безпеки на атомних електростанціях в Україні.

Нііністьо також спілкувався й зі Зеленським

Перед тим, як зателефонувати Путіну, фінський лідер обговорив з президентом Зеленьким перспективи мирних перемовин. Про це наш глава держави написав у твітері.

"Маємо зупинити війну разом й гуманітарну катастрофу, спричинену Росією! Подякував за підтримку України в боротьбі з агресією. Це як ніколи важливо", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Весь цивілізований світ підтримуй нас у війні, яку розв'язала Росія. Гуманітарну допомогу передають, зокрема, й від Фінляндії.

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