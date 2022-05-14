Ниинисте сам инициировал разговор. Он подчеркнул, что ситуация с национальной безопасностью его страны в корне изменилась после российского вторжения в Украину.

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Разговор был откровенным

Президент Финляндии признался: разговор был открытым и прямолинейным, хотя вели его без обострений. Было важно избежать напряжения.

Кроме того, Ниинисте выразил обеспокоенность страданием украинцев во время войны и снова призвал Москву к миру. В заключение политик попросил Путина не препятствовать эвакуации мирного населения.

Что говорят в Кремле

Российские СМИ пишут, что Путин заявил, мол, отказ от нейтралитета Финляндии был бы ошибочным. Утверждают, что никаких угроз ее безопасности не существует.

Напомним, накануне спикер Путина Песков заявил, что России будет угрожать вступление Финляндии в НАТО. Перед тем Москва угрожала "последствиями" из-за такого решения.

Вступление Финляндии в НАТО: что известно

Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией. Ранее страны держали нейтралитет. Однако после того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, эти страны заявили о намерении присоединиться к Альянсу.

Россия сразу выступила против такого решения. Москва официально пригрозила финнам и шведам. Также о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО высказался президент Хорватии Зоран Миланович. Он угрожает заблокировать вступление этих стран в Альянс. Интересно, что негативно отреагировал на это и президент Турции Реджеп Эрдоган.

В НАТО подчеркнули, что процесс вступления будет быстрым. Кроме того, Альянс готов принять временные меры, пока Швеция и Финляндия не станут официальными членами.

Ниинисте 12 мая заявил, что заявку подадут уже в ближайшее время.

Украина поддерживает такое решение стран. Президент Владимир Зеленский высказал Ниинисте о поддержке стремлений.

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