Все потому, что происходил он на фоне высокого напряжения в отношениях с Россией. Зоран Миланович заявил, что глава правительства "уйдет в Брюссель, если ситуация станет жесткой".

Ранее В Хорватии готовы поделиться опытом деоккупации с Украиной, – премьер

Что делал Пленкович в Украине

В рамках этого визита хорватский премьер-министр посетил Киев и Львов. Он, в частности, сообщил, что Хорватия стала еще одной страной Евросоюза, заключившей двусторонние декларации по признанию европейской перспективы Украины.

Этот визит укрепил дружбу между Киевом и Загребом, но эти отношения никоим образом не направлены против России.

– подчеркнул Пленкович.

Как премьер отреагировал на слова президента

Пленкович заявил, что "не читал и не будет читать, что сказал Миланович". Мол, он этого не заслуживает. На дерзкие формулировки президента о его визите в Украину премьер отреагировал с иронией и назвал их "очередным успехом". "Вижу, он в прекрасной форме. Конечно, наши украинские друзья будут в восторге от такого заявления президента Хорватии. Он приносит славу хорватской внешней политике, это правильный путь, я его поздравляю", – не сдерживался чиновник.



Пленкович встретился с Зеленским / Фото ОП

В то же время он объяснил, что с Москвой у Хорватии также существует политический диалог и есть экономическое сотрудничество. Однако, отношения с Украиной – это не отношения против России. "Мы знаем их позиции, у нас есть отношения с Украиной", – добавил Пленкович. Учитывая разногласия во взглядах, политика спросили, должен ли он с президентом совместно разрабатывать внешнюю политику страны. "Не с тем, у кого есть такие взгляды и невероятные тезисы о характере этого визита в Украину", – ответил чиновник.

Обратите внимание! В конце августа Пленкович выступил на первом саммите "Крымской платформы". Он заявил, что Крым – это Украина. При этом разговаривал политик почти на идеальном украинском языке.