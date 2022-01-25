Причиной включения в базу "Миротворца" стали высказывания Милановича относительно Украины, в частности, о членстве НАТО в случае эскалации конфликта с Россией. Президент Хорватии считает, что нам там не место.

Что этому предшествовало Президент Хорватии цинично заявил, что Украине "не место в НАТО"

"Миротворец" просит правоохранителей обратить внимание

В одном интервью Зоран Миланович отметился рядом циничных и скандальных заявлений. Он заговорил словами российской пропаганды и назвал Революцию Достоинства "госпереворотом".

Центр "Миротворец" обратился к правоохранителям с призывом обратить внимание на действия хорватского президента, направленные против национальной безопасности Украины, мира и безопасности человечества.



Миланович в базе "Миротворца" / Скриншот

Скандал с Милановичем: главное

Президент Хорватии Зоран Миланович сделал сразу "букет" скандальных заявлений по Украине.

Миланович заявил, что Хорватия отзовет всех своих солдат из НАТО, если Альянс решит перебрасывать войска поближе к границе с Украиной.

Нашу страну хорватский президент назвал "самой коррумпированной". И резко высказался о евроатлантических устремлениях Украины.

По его словам, Хорватия полностью дистанцируется, если Россия нападет на Украину.

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