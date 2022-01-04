Президент призвал протестующих проявить благоразумие. А также – не поддаваться на "провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности".
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Что заявил Касым-Жомарт Токаев
Политик подчеркнул, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств – абсолютно незаконны. Он предостерег, что это преступление, за которое грозит наказание.
Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие. Обращаюсь к молодежи: не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким,
– заявил Токаев.
И заверил, что все законные требования со стороны активистов будут учтены. Уже 5 января власти проведут рабочее совещание по всем этим вопросам. "Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире", – подытожил он.
Обращение Токаева к гражданам страны: смотрите видео
Почему Казахстан охватили протесты
- Антиправительственные акции протеста вспыхнули в стране из-за повышения цен на газ. Сотни людей провели ночь на 4 января на центральных площадях своих городов. Более 20 активистов – задержаны.
- Люди хотят, чтобы правительство ушло в отставку. Позже они объявили и остальные требования: искоренение коррупции и кумовства, возведение новых фабрик и заводов, сокращение безработицы.
- Наконец, власть пошла на уступки и опустила цены на топливо. Впрочем, после этого протесты так и не утихли. Ведь, как пояснили активисты, это было лишь одно из требований.
- 4 января в городе Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Митингующие начали громить полицейские авто. Те в ответ применили слезоточивый газ.