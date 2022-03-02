Речь идет о том, что главы обоих государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

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Во время обсуждения ситуации вокруг Украины Касим-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров,

– говорится на сайте президента.

Оружие для России

Но экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев сообщил, что Таджикистан и Кыргызстан сдали позиции под давлением Путина и окажут ему помощь в войне против Украины.

"Военная техника, боеприпасы, а также отчасти российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне", – сообщил Мусаев.