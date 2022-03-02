Йдеться, що голови обох держав обговорили актуальні питання, що стосуються економічного становища двох країн та двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері.
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Президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Джерело:Сайт президента Казахстану
Йдеться, що голови обох держав обговорили актуальні питання, що стосуються економічного становища двох країн та двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері.
Новина доповнюється.