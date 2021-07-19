Он осудил "ложь" о протестах. Это произошло 17 июля в Гаване во время выступления политика на митинге своих сторонников.

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Протестов на Кубе нет – по меньшей мере, так говорит президент страны

Президент Кубы осудил распространение "изображений, которые являются неправдой" о якобы протестах в стране.

То, что мир видит из Кубы, является ложью,

– так дословно сказал Мигель Диас-Канель.

Мол, эти месседжи в социальных сетях "поощряют и прославляют насилие и уничтожение имущества".

Коротко о начале протестов на Кубе и их причинах

Интересно, что эти слова политика прозвучали только через 6 дней после начала массовых демонстраций против коммунистического режима. Известно о многотысячных протестах, более 5000 задержанных, среди которых – активисты и журналисты.

Люди вышли на улицы, возмущенные:

Отсутствием в акцин против коронавируса.

Ежедневными отключениями электричества.

Дефицитом элементарных продуктов и лекарств.

Более о протестах на Кубе – читайте на 24 канале по этой ссылке. Заметим, массовые беспорядки в последние дни происходят не только в Карибском бассейне. В частности: