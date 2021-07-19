Він засудив "брехню" про протести. Це сталося 17 липня в Гавані під час виступу політика на мітингу своїх прихильників.

До теми Байден прокоментував протести на Кубі – Голос Америки

Протестів на Кубі нема – щонайменше, так каже президент країни

Президент Куби засудив поширення "зображень, які є неправдою" про начебто протести у країні.

Те, що світ бачить із Куби, є брехнею,

– так дослівно сказав Мігель Діас-Канель.

Мовляв, ці меседжі у соціальних мережах "заохочують і прославляють насильство та знищення майна".

Коротко про початок протестів на Куби та їхні причини

Цікаво, що ці слова політика пролунали аж через 6 днів після початку масових демонстрацій проти комуністичного режиму. Відомо про багатотисячні протести, понад 5000 затриманих, серед яких – активісти та журналісти.

Люди вийшли на вулиці, обурені:

Відсутністю вакцин проти коронавірусу.

Щоденними відключеннями електрики.

Дефіцитом елементарних продуктів та ліків.

Більше про протести на Кубі – читайте на 24 каналі за цим посиланням. Зауважимо, масові заворушення останніми днями відбуваються не тільки у Карибському басейні. Зокрема: