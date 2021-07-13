Наразі на Кубі тривають наймасштабніші за десятиліття антиурядові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці Гавани та інших міст країни із критикою комуністичного режиму. Кубинці не задоволені ростом цін та дефіцитом товарів, продуктів й медикаментів.

До теми Масштабні протести охопили Кубу: чим невдоволені люди – відео

Джордж Кент розпочав роботу у Києві

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент розпочав роботу у Києві як тимчасово повірений у справах США. Він вже зустрівся з секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даніловим та підтвердив незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Партія Санду перемогла на виборах

На дострокових парламентських виборах у Молдові впевнену перемогу отримала партія чинної президентки країни Майї Санду. "Дія і солідарність" отримала понад 52% голосів та сформує монобільшість у парламенті.

У Грузії тривають протести

У Грузії тривають протести з вимогою відставки уряду на чолі з прем'єром Іраклієм Гарібашвілі. Опозиційні активісти та журналісти заблокували роботу парламенту країн, повідомили про локальні сутички з правоохоронцями. Протести з вимогою відставки уряду проходять у Тбілісі та в інших містах.

Зверніть увагу У парламенті Грузії почалися сутички на тлі протестів

Бренсон здійснив успішне випробування космічного апарату

Мільярдер Річард Бренсон святкує успішний випробувальний політ космічного апарату компанії Virgin Galactic. Водночас відповідний політ анонсував початок ери космічного туризму.

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