Охорона не хотіла пускати журналістів з опозиційних ЗМІ, які напередодні закликали уряд піти у відставку.
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Сутички у парламенті Грузії
У суперечці з охороною за медіа захистилися представники опозиційних партій. У результаті журналісти таки змогли потрапити до сесійної зали. Однак згодом сутички почалися й там.
Зокрема, опозиційні депутати зайняли місце спікера парламенту й вивісили на трибуні прапори Грузії та Євросоюзу. Вони вимагають відставки уряду та не дають можливості розпочати засідання.
Водночас голову керівної партії "Грузинська мрія" у залі супроводжують охоронці.
Сутички у грузинському парламенті: дивіться відео
Масове побиття журналістів у Грузії та протести після цього
- 5 липня у Тбілісі відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники трансгендерів вирішили завадити демонстрації й також вийшли на вулиці. Вони побили понад 50 журналістів, які висвітлювали ці події.
- Найбільше постраждав телеоператор каналу "Пірвелі" Лексо Лашкарава – його відвезли в лікарню з переломами кісток обличчя. Згодом журналіста виписали з медзакладу, однак 11 липня він помер.
- Міністерство закордонних справ Грузії, не дочекавшись результатів дослідження, натякнуло, що "смерть настала через наркотики".
- Це спричинило нові протести у Грузії – активісти вийшли на вулицю з вимогою відставки уряду.