Охорона не хотіла пускати журналістів з опозиційних ЗМІ, які напередодні закликали уряд піти у відставку.

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Сутички у парламенті Грузії

У суперечці з охороною за медіа захистилися представники опозиційних партій. У результаті журналісти таки змогли потрапити до сесійної зали. Однак згодом сутички почалися й там.

Зокрема, опозиційні депутати зайняли місце спікера парламенту й вивісили на трибуні прапори Грузії та Євросоюзу. Вони вимагають відставки уряду та не дають можливості розпочати засідання.

Водночас голову керівної партії "Грузинська мрія" у залі супроводжують охоронці.

Сутички у грузинському парламенті: дивіться відео

Масове побиття журналістів у Грузії та протести після цього