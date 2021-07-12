Охрана не хотела пускать журналистов из оппозиционных СМИ, которые накануне призвали правительство уйти в отставку.

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Столкновения в парламенте Грузии

В споре с охраной за медиа вступились представители оппозиционных партий. В результате журналисты таки смогли попасть в сессионный зал. Однако впоследствии стычки начались и там.

В частности, оппозиционные депутаты заняли место спикера парламента и вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза. Они требуют отставки правительства, и не дают возможности начать заседание.

В то же время председателя руководящей партии "Грузинская мечта" в зале сопровождают охранники.

Столкновения в грузинском парламенте: смотрите видео

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