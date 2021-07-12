Представители СМИ отметили, что случаи нарушения прав журналистов, операторов и фотографов в Грузии приблизились к критической черте.

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"Десятки дел, направленных против СМИ, до сих пор не расследованы. Власти не обеспечивают защиту безопасности журналистов, а заявления представителей правящей партии еще больше вдохновляют насилие.", – говорится в заявлении.

Медийщики напомнили, что 5 июля, по данным МВД Грузии, пострадали 53 журналиста, в том числе оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава. Кроме того, часть представителей СМИ все еще находятся в больнице.

В то же время члены различных насильственных групп до сих пор открыто угрожают журналистам и операторам. А правоохранители, отмечают в заявлении, не реагируют на это должным образом.

Мы обращаемся к представителям дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии, оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля

– пишут грузинские СМИ.

Сейчас это заявление подписали более 70 медиа, которые работают в Грузии.

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