Протесты после смерти Лашкарава
Грузины собрались на площади Руставели. Главный лозунг протеста: "Система убивает! Выходи за жизнь".
Ранее В Грузии после смерти журналиста здание правительства облили красной краской: видео
На видео с места происшествия видно, что люди собрались под зданием правительства. Площадь уже полностью заняли, а протестующие продолжают участвовать в акции.
В Тбилиси люди вышли на протест: видео
Кроме того, опубликовали кадры спора главы "Единого национального движения" Ники Мелиа и заместителя начальника Тбилисского отделения полиции. На видео видно, что правоохранители разнимали мужчин. Кроме того, возникла потасовка.
Смотрите видео потасовки с силовиками:
Требуют отставки правительства
19 неправительственных организаций требуют, чтобы все члены правительства подали в отставку, пишет "Новости – Грузия". Они уверяют, что политики знали, что 5 июля ситуация может выйти из-под контроля, однако ничего не сделали. Поэтому всю ответственность возлагают на чиновников.
Правоохранителей не мобилизовали в достаточном количестве. Власть не просто не одобряла надлежащие действия для защиты жизни и здоровья людей, а наоборот – поощряла насилие,
– говорится в сообщении.
Так, премьер-министр Иракли Гарибашвили говорил, что проведение "Марша достоинства" неоправданно. Он призвал отменить марш в поддержку трансгендеров.
В обращении отмечают, что всех организаторов и участников массовых беспорядков следует привлечь к ответственности, независимо от их статуса.
Что этому предшествовало
- 5 июля в Тбилиси проходила акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Однако противники трансгендеров решили помешать демонстрации и также вышли на улицы. Они избили журналистов, освещавших эти события. СМИ сообщали о по меньшей мере 40 пострадавших.
- 11 июля стало известно о смерти журналиста телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. После избиения 5 июля мужчину отвезли в больницу с переломами костей лица. Недавно медийщика выписали из медучреждения и он вернулся домой. Однако мать Лашкарава нашла сына мертвым. Точную причину смерти установит экспертиза.
- Отметим, министерство иностранных дел Грузии не дождавшись на результаты исследования, намекнуло, что журналист "умер от наркотиков".