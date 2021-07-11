Протести після смерті Лашкарава

Грузини зібралися на площі Руставелі. Головне гасло протесту: "Система вбиває! Виходь за життя".

Раніше У Грузії після смерті журналіста будівлю уряду облили червоною фарбою: відео

На відео з місця події видно, що люди зібралися під будівлею уряду. Площу вже повністю зайняли, а протестувальники продовжують долучатися до акції.

У Тбілісі люди вийшли на протест: відео

Крім того, опублікували кадри суперечки голови "Єдиного національного руху" Ніки Меліа та заступника начальника тбіліського відділку поліції. На відео видно, що правоохоронці розбороняли чоловіків. Крім того, виникла штовханина.

Дивіться відео штовханини з силовиками:

Вимагають відставки уряду

19 неурядових організацій вимагають, аби усі члени уряду подали у відставку, пише "Новости – Грузия". Вони запевняють, що політики знали, що 5 липня ситуація може вийти з-під контролю, однак нічого не зробили. Тому всю відповідальність покладають на урядовців.

Правоохоронців не мобілізували в достатній кількості. Влада не просто не схвалювала належні дії для захисту життя і здоров'я людей, а навпаки – заохочувала насильство,

– мовиться у повідомленні.

Так, прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі казав, що проведення "Маршу гідності" невиправдане. Він закликав скасувати ходу на підтримку трансгендерів.

У зверненні зазначають, що всіх організаторів та учасників масових заворушень слід притягнути до відповідальності, незалежно від їхнього статусу.

Що цьому передувало