Представники ЗМІ наголосили, що випадки порушення прав журналістів, операторів і фотографів в Грузії наблизилися до критичної межі.

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"Десятки справ, спрямованих проти ЗМІ, досі не розслідувані. Влада не забезпечує захист безпеки журналістів, а заяви представників керівної партії ще більше надихають насильство", – йдеться у заяві.

Медійники нагадали, що 5 липня, за даними МВС Грузії, постраждали 53 журналісти, зокрема оператор телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Крім того, частина представників ЗМІ все ще перебувають у лікарні.

Водночас члени різних насильницьких груп досі відкрито погрожують журналістам та операторам. А правоохоронці, зазначають у заяві, не реагують на це належним чином.

Ми звертаємося до представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, акредитованих в Грузії, надати негайне й ефективне реагування на цілеспрямоване переслідування представників ЗМІ на проспекті Руставелі 5 липня,

– пишуть грузинські ЗМІ.

Наразі цю заяву підписали більш ніж 70 медіа, які працюють у Грузії.

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