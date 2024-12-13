Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що навряд чи зараз російський диктатор піде на якісь компроміси. Принаймні ті, що влаштують США, не говорячи вже про Україну.

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Чим США б'ють по Кремлю

Владімір Путін думає, що все ж таки зможе щось виторгувати собі. Втім, на думку політтехнолога, Сполучені Штати Америки можуть зіграти політичну гру проти російського президента.

Трамп ще раз зателефонує Путіну, висуне свою пропозицію, але вже далеко не з тим настроєм, який був під час першої розмови. Спершу Трамп телефонував з оптимістичним настроєм. Мовляв, брат Вова, я переобрався, тому зупиняймо війну на цій лінії, в НАТО Україна не вступає, а санкції поступово зніматимемо. Однак у відповідь Трамп почув вимогу Путіна віддати Росії українське Запоріжжя та Херсон,

– мовив Шейтельман.

На його думку, така відповідь вкрай обурила новообраного президента США. Тому після цього Трамп наказав Кіт Келлогу, якого обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії, розібратися.

Втім, Кіт Келлог почув від російського олігарха Костянтина Малофєєва, що Путін не погодиться на мирну пропозицію Дональда Трампа. Келлог гостро відреагував на зухвалі слова росіянина, порадивши йому зрозуміти, хто такий Дональд Трамп.

Очевидно, що тепер будуть агресивні дії проти Росії з боку адміністрації Трампа. Я думаю, що вони вже почалися,

– зазначив політтехнолог.

Перший удар – вигнання росіян із Сирії. Цілком ймовірно, що це була спільна операція Туреччини та США. Другий – спецоперація у Румунії, де до влади не допустили приходу проросійського кандидата Келіна Джорджеску, скасувавши перший тур виборів.

Я думаю, що зараз третій удар завдається у Грузії. На Путіна будуть тиснути,

– припустив Шейтельман.

Головне – це економіка, яка у Путіна розвалюється. Чинна адміністрація Байдена обіцяла ввести нові санкції, які будуть проти російської нафти. А далі Трамп відкриє усі свердловини, як й обіцяв, й обвалюватиме ціни на нафту.