Сейчас на Кубе продолжаются самые масштабные за десятилетие антиправительственные протесты. Тысячи людей вышли на улицы Гаваны и других городов страны с критикой коммунистического режима. Кубинцы не удовлетворены ростом цен и дефицитом товаров, продуктов и медикаментов.

К теме Масштабные протесты охватили Кубу: чем недовольны люди – видео

Джордж Кент начал работу в Киеве

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент начал работу в Киеве как временный поверенный в делах США. Он уже встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Партия Санду победила на выборах

На досрочных парламентских выборах в Молдове уверенную победу одержала партия действующего президента страны Майи Санду. "Действие и солидарность" получила более 52% голосов и сформирует монобольшинство в парламенте.

В Грузии продолжаются протесты

В Грузии продолжаются протесты с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Оппозиционные активисты и журналисты заблокировали работу парламента страны, сообщили о локальных стычках с правоохранителями. Протесты с требованием отставки правительства проходят в Тбилиси и в других городах.

Обратите внимание В парламенте Грузии начались столкновения на фоне протестов

Брэнсон осуществил успешное испытание космического аппарата

Миллиардер Ричард Брэнсон празднует успешный испытательный полет космического аппарата компании Virgin Galactic. В то же время соответствующий полет анонсировал начало эры космического туризма.

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