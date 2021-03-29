Президент Литвы также считает Путина убийцей
Литовский президент Гитанас Науседа разделяет мнение Джо Байдена относительно Владимира Путина. Он также считает, что российского президента можно назвать убийцей.
Источник:BNS
Во время интервью в эфире телеканала BNS литовского лидера спросили, мог бы он вслед за американским президентом назвать Путина убийцей.
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К сожалению да,
– ответил Науседа.
Президент Литвы также отметил, что Россия демонстративно не уважает территориальную целостность соседних государств, в частности – Украины.
"Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежения права наций на самоопределение", – подчеркнул политик.
О подавлении российской оппозиции
Науседа также отметил, что еще одним тревожным аспектом является ситуация внутри России, где режим "явно дрожит в условиях нарастающей оппозиции".
Он отметил, что Кремль преследует оппозиционных лидеров, таких как Алексей Навальный, и использует для этого самые жестокие способы.
Кто еще называл Путина убийцей
- Журналист ABC News спросил Байдена, считает ли тотроссийского президента убийцей. Политик ответил: "Хм. Да, считаю".
- На следующий день появилась реакция лидера Кремля. Тот вспомнил детскую поговорку: "Кто обзывается – сам так называется".
- Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что полностью поддерживает позицию президента США.
- Согласился с Байденом и глава МВД Арсен Аваков. Кроме этого, назвал Путина "сумасшедшей собакой".
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что президент России ответственен "за разные ужасные вещи".
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