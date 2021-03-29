Литовский президент Гитанас Науседа разделяет мнение Джо Байдена относительно Владимира Путина. Он также считает, что российского президента можно назвать убийцей.

Во время интервью в эфире телеканала BNS литовского лидера спросили, мог бы он вслед за американским президентом назвать Путина убийцей.

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К сожалению да,

– ответил Науседа.

Президент Литвы также отметил, что Россия демонстративно не уважает территориальную целостность соседних государств, в частности – Украины.

"Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежения права наций на самоопределение", – подчеркнул политик.

О подавлении российской оппозиции

Науседа также отметил, что еще одним тревожным аспектом является ситуация внутри России, где режим "явно дрожит в условиях нарастающей оппозиции".

Он отметил, что Кремль преследует оппозиционных лидеров, таких как Алексей Навальный, и использует для этого самые жестокие способы.

Обратите внимание! Недавно Науседа посетил Украину с официальным визитом. В частности – выступил на заседании Рады. Часть речи там он произнес на украинском.

Кто еще называл Путина убийцей