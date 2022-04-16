Известно, что Россия угрожала увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе, а также развернуть ядерное оружие в случае, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО.

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Гитанас Науседа отвергает эти заявления страны-агрессора. По его словам, Москва хранила такое оружие в своем калининградском эксклаве в течение многих лет, и что Финляндия и Швеция только отвечают на российскую агрессию.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию,

– сообщил Гитанас Науседа.

После того, как Россия начала войну на территории Украины, мнение населения Швеции и Финляндии быстро изменилось в пользу присоединения к НАТО. Это подтолкнуло политиков обеих стран быстро принимать решения даже на фоне предупреждений о возможной эскалации.

Важно! Представитель российского МИДа открыто пригрозила Швеции и Финляндии, сказав, что эти страны "должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности".