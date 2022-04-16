Відомо, що Росія погрожувала збільшити свою військову присутність в Балтійському регіоні, а також розгорнути та ядерну зброю у випадку, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО.

До теми Найімовірніше, що Фінляндія приєднається до НАТО

Гітанас Науседа відкидає ці заяви країни-агресорки. За його словами, Москва зберігала таку зброю у своєму калінінградському ексклаві протягом багатьох років і що Фінляндія та Швеція лише відповідають на російську агресію.

Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО покращить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати Балтійський регіон з військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію, –

повідомив Гітанас Науседа.

Після того, як Росія розпочала війну на території України, думка населення Швеція та Фінляндія швидко змінилася на користь приєднання до НАТО. Це підштовхнуло політиків обох країн швидко приймати рішення, навіть на тлі попереджень про можливу ескалацію.

Важливо! Речниця російського МЗС відкрито пригрозила Швеції та Фінляндії, сказавши, що ці країни "повинні розуміти наслідки такого кроку для двосторонніх відносин і в цілому європейської архітектури безпеки".

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