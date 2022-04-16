Про це заявила міністр з європейських справ і корпоративного управління Фінляндії Тютті Туппурайнен.

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Найімовірніше, що Фінляндія приєднається до НАТО

За її словами народ Фінляндії "вже ухвалив рішення", і опитування показують величезну підтримку членства в НАТО. Але "питання ще слід ретельно розглянути в парламенті країни".

Тож наразі я можу сказати, що це дуже ймовірно, але рішення ще не прийнято,

– сказала Туппурайнен.

Вона також додала, що дії Росії, жорстока війна в Україні – це тривожний дзвінок для всього світу.

Фінляндія може вступити в НАТО: коротко

На тлі російського вторгнення в Україні у Фінляндії різко зросла підтримка щодо курсу в НАТО. Наприкінці березня рекордний 61% громадян виступав за членство країни в Альянсі.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом найближчих тижнів. Вона також заявила, що курс Гельсінкі змінила війна в Україні.

У зв'язку із таким рішенням Фінляндії, Росія неодноразово погрожувала офіційному Гельсінкі. Проте країна запевняє, що готова до загроз з боку РФ.

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