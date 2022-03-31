Підтримка вступу Фінляндії до НАТО перебуває на найвищому рівні

Про це свідчать дані опитування, яке провела газета Helsingin Sanomat та опублікувала 30 березня. Курс у НАТО підтримує 61% фінів.

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Відповідно до результатів опитування, 16% респондентів проти вступу, ще 23% вагалися з відповіддю.

Підтримка членства Фінляндії у НАТО різко зросла на фоні війни Росії проти України. Як відомо, Росія також має кордон із Фінляндією. Під час Другої світової війни СРСР вів війну проти фінів.

Повідомляється, що на цей момент підтримка вступу Фінляндії до НАТО перебуває на найвищому рівні з початку проведення газетою подібних опитувань.

У попередньому опитуванні, проведеному з 18 до 23 березня, кількість прихильників НАТО становила 54%. Примітно, що прихильників членства в Альянсі побільшало у всіх верствах населення.

Однією з умов членства Фінляндії у НАТО є загальнонародна підтримка.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе нещодавно заявив, що у випадку членства країни в НАТО відносини з Росією стануть напруженими. Разом з тим, він сказав, що перевага вступ в НАТО – достатня безпека.

У Росії, коли тільки розпочали повномасштабну війну проти України, пригрозили Фінляндії та Швеції за ймовірний вступ до НАТО.

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