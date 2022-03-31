Поддержка вступления Финляндии в НАТО находится на самом высоком уровне

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела газета Helsingin Sanomat и опубликовала 30-го марта. Курс в НАТО поддерживает 61% финнов.

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Согласно результатам опроса, 16% респондентов против вступления, еще 23% затруднились с ответом.

Поддержка членства Финляндии в НАТО резко возросла на фоне войны России против Украины. Как известно, Россия также имеет границу с Финляндией. Во время Второй мировой войны СССР вел войну против финнов.

Сообщается, что на данный момент поддержка вступления Финляндии в НАТО находится на самом высоком уровне с начала проведения газетой подобных опросов.

В предыдущем опросе, проведенном с 18 по 23 марта, количество сторонников НАТО составляло 54%. Примечательно, что сторонников членства в Альянсе стало больше во всех слоях населения.

Одним из условий членства Финляндии в НАТО является общенародная поддержка.

Президент Финляндии Саули Ниинисте недавно заявил, что в случае членства страны в НАТО отношения с Россией станут напряженными. Вместе с тем он сказал, что преимущество вступления в НАТО – достаточная безопасность.

В России, когда только начали полномасштабную войну против Украины, пригрозили Финляндии и Швеции за вероятное вступление в НАТО.

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