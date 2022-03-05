Є підстави припускати, що могли глави держав зачепити й тему вступу Фінляндії до НАТО. Нагадаємо, ця країна межує із Росією, а отже – також відчуває загрозу.

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Фіни та американці посилюють "оборонну співпрацю"

Президент Фінляндії Саулі Нііністо розповів про свою зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у Вашингтоні 4 березня. І сказав опісля, що країни домовилися активізувати оборонну співпрацю.

Нііністо, звертаючись до журналістів, також наголосив:

Фінляндія відповідає критеріям членства у НАТО.

Швеція також була залучена до розмови.

Такі заяви можуть свідчити, що глави держав предметно обговорювали членство у НАТО щонайменше Фінляндії. Адже вона межує з Росією, а отже – відчуває загрозу.

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