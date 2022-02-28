Подробнее об этом решении глава государства рассказал в своем обращении вечером 28 февраля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление президента.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Кому присвоили звание Героя Украины:

  • Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу.
  • Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу.
  • Подполковнику Матуляку Геннадию Васильевичу.
  • Лейтенанту Мовчану Виталию Анатольевичу.
  • Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу.
  • Старшему лейтенанту Родионову Вячеславу Денисовичу.
  • Старшему лейтенанту Геросу Андрею Андреевичу.
  • Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу.
  • Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу.
  • Полковнику Мостовому Александру Владимировичу.
  • Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу.
  • Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу.

За что присвоили звание Героев Украины этим защитникам: смотрите видео

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