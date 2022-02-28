Подробнее об этом решении глава государства рассказал в своем обращении вечером 28 февраля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление президента.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Кому присвоили звание Героя Украины:

Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу.

Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу.

Подполковнику Матуляку Геннадию Васильевичу.

Лейтенанту Мовчану Виталию Анатольевичу.

Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу.

Старшему лейтенанту Родионову Вячеславу Денисовичу.

Старшему лейтенанту Геросу Андрею Андреевичу.

Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу.

Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу.

Полковнику Мостовому Александру Владимировичу.

Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу.

Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу.

За что присвоили звание Героев Украины этим защитникам: смотрите видео

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